FC Bayern: Sané räumt mit Gerüchten auf

Der Offensiv-Star des FC Bayern muss aktuell in München ohne seine Partnerin Candice Brook und die beiden gemeinsamen Kinder Rio Stella und Milo auskommen. Wie zuvor bereits von SPORT1 berichtet , weilt Sanés Partnerin aktuell in England.

Sané: „Meine Frau ist nicht nach Manchester gezogen“

Dies soll aber nur eine temporäre Lösung sein. „Meine Frau ist nicht nach Manchester gezogen – sobald die Reparaturarbeiten in München erledigt sind, wird sie mit unseren Kindern wieder zurückkommen“, sagte Sané und betonte: „Candice ist immer an meiner Seite. Sie ist eine wunderbare Mutter und unterstützt mich in allen Lebensbereichen. Ich bin ihr sehr dankbar.“

In der Länderspielpause weilte Sané mit Erlaubnis des Vereins selbst für eine Woche in England, ohne jedoch sein Training zu vernachlässigen. „Ich habe mit dem Trainingsplan des Vereins und meinem Personal Coach in der ersten Länderspielwoche in Manchester trainiert und war dann wie mit dem Verein abgesprochen in der zweiten Woche wieder rechtzeitig zurück.“