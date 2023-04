Paris Major Qualifikation: MOUZ hat vorgelegt, kann BIG nachziehen?

Bereits für das Major in Paris qualifiziert: MOUZ © MOUZ via Twitter

Am 8. Mai beginnt mit dem BLAST.tv Paris Major das nächste große Counter-Strike-Event. Inzwischen konnten sich 15 von 24 Teams qualifizieren. Darunter auch ein deutsches Team.

Mehr oder weniger auf der letzten Rille konnte sich MOUZ über die Gruppe A des europäischen Qualifikationsturniers für das anstehende Major in der französischen Hauptstadt qualifizieren.

Das sogenannte European RMR A lief dabei im Schweizer System ab. 16 Teams traten in Best-of-One-Partien gegeneinander an. Drei Siege bedeuteten das Weiterkommen, drei Niederlagen das Ausscheiden beziehungsweise im Falle der drei Teams, die bei diesem System am Ende zwangsläufig eine Bilanz von 2:3 Siegen aufzuweisen hatten, eine letzte Chance im EU Decider Bracket.