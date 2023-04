Brandt verlängert in Dortmund - Vertrag bis 2026

Nationalspieler Julian Brandt (26) hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert. Das gab der Tabellenzweite am Dienstag bekannt. Der Offensivallrounder war 2019 von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt, in dieser Saison ist Brandt mit acht Bundesliga-Treffern und vier Torvorlagen der zweitbeste BVB-Scorer.

"Ich freue mich auf die nächsten Jahre in Schwarzgelb und bin sicher, dass wir gemeinsam die Gelegenheit haben werden, etwas Großes zu feiern", sagte Brandt: "Ich habe auch nach vier Jahren noch an jedem einzelnen Tag großen Spaß daran, Teil genau dieser Mannschaft zu sein, mit diesen Jungs auf dem Platz zu stehen und für diesen hochemotionalen Klub mit seinen außergewöhnlichen Fans Fußball zu spielen."

Für die Borussia ist die Verlängerung mit Brandt ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung. "Wie bereits im Winter angekündigt, kommen wir jetzt in eine Phase, in der wir Zug um Zug Personalentscheidungen treffen und verkünden werden. Julians Unterschrift ist ein erster Schritt in diese Richtung", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.