Masters in Monte Carlo: Zverev kämpft sich in Runde zwei

Arbeitssieg zum Auftakt in die Sandplatzsaison : Alexander Zverev hat nach einem schwachen Start die zweite Runde beim ATP-Masters in Monte Carlo erreicht.

In seiner Wahlheimat beginnt für Zverev eine wichtige Phase seines Comebacks, auf Sand will er sein "bestes Tennis spielen", hatte er angekündigt. Das war ihm auf Hartplatz nicht gelungen, beim Masters in Miami schied er zuletzt in der ersten Runde angeschlagen aus.