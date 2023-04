Anzeige

Anschlag auf BVB-Bus: Doku beginnt sechs Jahre danach Doku zum Anschlag auf BVB

BVB-Attentäter gesteht Schuld

SID

Sechs Jahre nach dem Attentat strahlt Sky seine Doku „Der Anschlag - Angriff auf den BVB“ aus.

Am 11. April 2017 wurde der Mannschaftsbus von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco im Signal Iduna Park am Mannschaftshotel durch drei Sprengsätze attackiert.

Nur zwei der 28 Bus-Insassen wurden verletzt. Abwehrspieler Marc Bartra erlitt einen Armbruch sowie Fremdkörpereinsprengungen, ein begleitender Polizist ein Knalltrauma, viele der BVB-Profis wurden traumatisiert.

In der von Sky-Studios in Auftrag gegebenen Produktion von Constantin Dokumentation rekonstruiert Regisseur Christian Twente das Verbrechen an jenem 11. April.

Der Anschlag war auch der Anfang vom Ende der Trainertätigkeit von Thomas Tuchel (jetzt Bayern München) in Dortmund. Er entzweite sich mit Klub-Chef Hans-Joachim Watzke, der schnelle Nachholtermin sorgte für Ärger. Deshalb sei "viel kaputt gegangen", betonte Watzke in der Doku.

Die ehemaligen BVB-Profis Bartra, Julian Weigl und Roman Weidenfeller sowie Watzke wurden eingehend befragt. Sie erinnern sich an das traumatische Erlebnis und an das umstrittene Wiederholungsspiel am Folgetag des Anschlags. Polizisten vor Ort, die Ermittler, Staatsanwaltschaft und Verteidiger schildern zudem den außergewöhnlichen Fall.

Schon ziemlich bald geriet Sergej W. unter Tatverdacht, ihm wurde schließlich der Prozess gemacht. Der Angeklagte wurde wegen versuchten Mordes, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.