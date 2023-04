WWE RAW: Der nächste Schock-Verrat nach WrestleMania!

WWE Hall of Famerin Trish Stratus tut es bei Monday Night RAW Brock Lesnar gleich und wendet sich gegen ihre bisherige Partnerin Becky Lynch.

Eine Woche nach ihrem gemeinsamen Match beim Jahreshöhepunkt in Los Angeles hat sich WWE Hall of Famerin Trish Stratus gegen Becky Lynch gewandt - nachdem die beiden vorher auch die Tag-Team-Titel verloren hatten. ( NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE WrestleMania 39 )

Trish Stratus wendet sich gegen Becky Lynch

Für die Show in Seattle war eigentlich ein Match zwischen den Champions Lynch und Lita gegen Liv Morgan und Raquel Rodriguez angesetzt: Stratus‘ langjährige Weggefährtin Lita wurde allerdings vor dem Kampf Opfer einer Backstage-Attacke mit unbekanntem Urheber (bzw. Urheberin).

Stratus sprang ein und wurde zur Ersatztitelträgerin bestimmt - die dann am Ende mit einem Einroller von Morgan gepinnt wurde.

Lynch nahm Stratus die Niederlage nicht übel und richtete aufmunternde Worte an die Kanadierin. Als die Irin ihr dann allerdings den Rücken zuwandte, wurde sie mit dem Chick Kick von Stratus zu Boden und kassierte noch Trash Talk.

Warum Stratus den „Heel Turn“ gegen Lynch hinlegte, wurde noch nicht erklärt, es sieht jedoch alles nach einem Match zweier Generationen aus, mutmaßlich beim nächsten Großereignis Backlash am 6. Mai in Puerto Rico. Es wäre das erste Einzelmatch von Stratus seit ihrem SummerSlam-Duell gegen Charlotte Flair 2019. Die 47-Jährige hat ihre Vollzeitkarriere 2006 mit einem Kampf gegen Lita beendet - ihre ewige Rivalin und gute Freundin, die später auch Patin des ersten ihrer beiden Kinder wurde.

Für WrestleMania hatten die beiden ein gemeinsames Comeback an der Seite von Lynch hingelegt, die das Frauenwrestling 13 Jahre später mit dem Sieg im ersten weiblich besetzten WrestleMania-Hauptkampf gegen Flair und Ronda Rousey auf die nächste Stufe gehoben hatte .

Cody Rhodes fordert Brock Lesnar heraus

Als sicher darf nun gelten, dass das vergangene Woche aufgebaute Match zwischen Lesnar und Rhodes bei Backlash steigen wird: In einer emotionalen Promo-Ansprache über seine WrestleMania-Niederlage gegen Champion Roman Reigns und Lesnars Verrat richtete Rhodes eine Herausforderung an das „Beast Incarnate“. ( Hintergründe enthüllt: Warum Cody Rhodes bei WrestleMania verlor )

Im Hauptkampf der Show besiegte Reigns‘ Bloodline-Kollege Solo Sikoa Kevin Owens mit unfairer Hilfe seiner Brüder Jimmy und Jey Uso - eine anschließende Attacke wurde abgewehrt von Sami Zayn und Matt Riddle, der sich nach seinem Comeback vergangene Woche wieder in die Fehde eingeschaltet hatte.

Zayn und Riddle hatten reale Anreiseprobleme - wie laut übereinstimmenden Medienberichten ein großer Teil des Kaders: Die Show musste entsprechend stark umgeplant werden. Der spät eingetroffene Riddle etwa hätte eigentlich noch ein Match gegen The Miz bestreiten sollen.

Die Ergebnisse von WWE am 10. April 2023

Vince McMahon diesmal nicht vor Ort

Diesmal war seine Handschrift wieder weniger zu spüren - was sich vor allem an einer Story beispielhaft zeigte: Vergangene Woche soll McMahon verfügt haben, dass Bayley ihre Partnerinnen Dakota Kai und Iyo Sky nicht zum Ring begleiten sollte - was wie eine kommentarlose Abwicklung der von Triple H kreierten Gruppierung Damage CTRL wirkte.