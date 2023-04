NHL: Peterka trifft - Sabres wahren Play-off-Chance

Die Buffalo Sabres haben in der NHL auch dank Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka ihre Chance auf die Play-offs am Leben gehalten.

Die Buffalo Sabres haben in der NHL auch dank Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka ihre Chance auf die Play-offs am Leben gehalten. Der Stürmer sorgte beim 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen bei den New York Rangers für das wichtige 1:0 im ersten Drittel. Der 21-Jährige steht in seiner ersten NHL-Saison bereits bei 32 Scorerpunkten.