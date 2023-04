Mislintat offenbar mit Ajax einig - Präsentation am Dienstag

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam will den Bundesliga -erfahrenen Sven Mislintat am Dienstag als neuen Technischen Direktor präsentieren. Das berichten übereinstimmend die Tageszeitung De Telegraaf und das Fachmagazin Voetbal International .

Mislintat im Anflug auf Ajax

Mislintat soll Amsterdam wieder an die internationale und nationale Spitze führen. Ajax war in der Gruppenphase der Champions League als Dritter gescheitert, in der Europa League schied der Topklub in den K.o.-Runden-Playoffs gegen Union Berlin aus.