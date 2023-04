FC Augsburg & Reuter kontern Pepi-Kritik: "Besprechen wir dann direkt mit ihm"

Schadenfreude? US-Spieler feiert WM-Aus in Oranje-Trikot

Pepi war im Januar 2022 aus Dallas für die Rekordsumme von 16 Millionen Euro nach Augsburg gekommen, im FCA-Trikot in der Rückrunde der Vorsaison aber den Erwartungen nicht gerecht geworden.

Derzeit ist der US-Amerikaner an den niederländischen Erstligisten FC Groningen verliehen.

FC Augsburg: Ricardo Pepi aktuell beim FC Groningen

Der 20-Jährige hatte zuletzt dem niederländischen Fußballmagazin Voetbal International kürzlich gesagt: „Ich will nicht zurück nach Augsburg. Das habe ich den Klub auch wissen lassen.“

Harsche Kritik am FCA hatte gar Pepis Manager Jaime Garcia geübt: „Wir schätzen die Investition, die der Verein gemacht hat. Aber als er einmal da war, schien es so, als wüssten die nicht, wie sie mit so einer Investition umgehen müssten.“