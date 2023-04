Bayerns „Wahnsinns“-Serie: „Mit viel Energie verteidigen“

Abwehrchef De Ligt will die Siegesserie fortführen © FIRO/FIRO/SID

Bayern München will im Champions-League-Kracher bei Manchester City seine perfekte Saisonbilanz in der Königsklasse ausbauen. „Wir haben siebenmal zu null gespielt, acht Siege eingefahren. Jetzt spielen wir gegen den nächsten sehr starken Gegner, hoffentlich können wir das weiterführen“, sagte Abwehrchef Matthijs de Ligt vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Manchester City.