Kunstturn-EM in Antalya: Erste Schritte auf olympischem Weg

Von Antalya über Antwerpen nach Paris - diese olympische Reise beginnt schon am Dienstag bei den Kunstturn-Europameisterschaften in der Türkei.

Von Antalya über Antwerpen nach Paris - diese olympische Reise beginnt schon am Dienstag bei den Kunstturn-Europameisterschaften in der Türkei. Für die beiden deutschen Riegen geht es dabei in erster Linie um die Qualifikation für die Welttitelkämpfe im Oktober in Belgien. Denn dort werden die Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb vergeben.