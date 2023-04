Premier League: Smith neuer Trainer bei Leicester City

Wie der Klub am Montag bekannt gab, übernimmt Dean Smith das Amt bis zum Ende der Saison. Nach der Trennung von Rodgers vor gut einer Woche hatten Adam Sadler und Mike Stowell die Mannschaft zunächst betreut.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, das Team in diesen letzten Wochen der Saison zu führen", sagte Smith, der zuvor unter anderem bereits bei Norwich City und Aston Villa an der Seitenlinie gestanden hatte: "Unsere erste Aufgabe ist es, das Selbstvertrauen und den Glauben an die Mannschaft wiederherzustellen, und ich freue mich darauf, diese Woche mit den Spielern zu arbeiten."