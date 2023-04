DEL: Augsburg sichert sich Klassenerhalt dank Schützenhilfe

Die Augsburger Panther können sich über den Klassenerhalt in der DEL freuen. Die Fuggerstädter profitieren von Playoff-Aus der Kassel Huskies und Krefeld Pinguine im Halbfinale der DEL2.

Durch das Aus der Kassel Huskies und der Krefeld Pinguine im Play-off-Halbfinale der DEL2 kann der Tabellenvorletzte der Hauptrunde nun doch für eine weitere Saison in der obersten deutschen Spielklasse planen.

Kassel verlor jedoch am Ostermontag mit 2:8 (2:2, 0:2, 0:4) beim EC Bad Nauheim, der die best-of-seven-Serie damit 4:2 für sich entschied und nun gegen die Ravensburg Towerstars in der Finalserie antritt. Gegen eben jene Towerstars waren die ebenfalls als Aufstiegsaspiranten geltenden Krefeld Pinguine mit 1:4 in der Serie gescheitert.