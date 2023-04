DEL: München vergibt ersten Matchball

Hauptrundensieger Red Bull München hat seinen ersten Matchball zum Einzug ins Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vergeben. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson unterlag in Spiel sechs der packenden Halbfinalserie bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0), damit kommt es am Mittwoch in München zum entscheidenden Duell.