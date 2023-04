"Süchtig nach Training" - So tickt Skandal-Schiedsrichter Constantine Hatzidakis

Fitness-Freak Hatzikdakis: „Ich bin süchtig nach Training“

Hatzidakis fing mit 14 Jahren an zu pfeifen, davor hatte er „wie jedes andere Kind natürlich den Traum, Profi-Fußballer zu werden“, erklärte der eingefleischte Fan von Charlton Athletic vor einiger Zeit im Podcast GB Active : „Meine Mutter hat für Charlton und mein Onkel in der Charlton-Academy gespielt.“

Schon in jungen Jahren war für Hatzidakis absehbar, dass es nicht zur Spielerkarriere reicht. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Profession als Referee. Im Jahr 2017 schaffte er den Sprung in die Premier League, was er bis heute als Privileg wahrnimmt: „Nach jedem Spiel habe ich das Gefühl, gewonnen zu haben.“

„Ich bin zweifelsohne süchtig nach Training. Ich liebe es, so gut wie möglich zu sein. Ich will immer meine letzte Session im Gym schlagen“, erklärte Hatzidakis: „Denn wenn du nicht fit aussiehst, wird deine Glaubwürdigkeit direkt hinterfragt.“

Ex-Referee stärkt Hatzidakis den Rücken

„Er ist wirklich ein toller Kerl, das sage ich nicht einfach so“, sagte der langjährige Premier-League -Schiedsrichter Dermot Gallagher nach dem Eklat am Sonntag bei Sky : „Ich erinnere mich an Con (Constantine Hatzidakis, Anm. d. Red. ), als er gerade als Schiedsrichter angefangen hatte.“

Europapokal: Hatzidakis als gutes Omen für deutsche Klubs

Hatzidakis bringt bereits eine Menge Erfahrung auf internationalem Terrain mit. Der Linienrichter war bereits mehrmals in der Nations League und im Europapokal im Einsatz. 2021 begleitete er unter anderem das 2:2 von Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen, 2019 gewann der VfL Wolfsburg gegen die AS Saint-Étienne (1:0).

Auch in Liverpool ist Hatzidakis ein bekanntes Gesicht. In den vergangenen drei Monaten stand er viermal an der Seitenlinie bei Spielen der Reds - darunter zweimal bei den Duellen mit Arsenal. Am 20. Januar setzte sich das Team von Jürgen Klopp in London mit 2:0 durch und feierte den Finaleinzug im League Cup.