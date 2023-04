Struff gewinnt Auftaktmatch in Monte Carlo

Neben Struff ist Alexander Zverev der zweite deutsche Tennisprofi im Hauptfeld des mit 6,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers. Der Hamburger steigt am Dienstag mit seinem Erstrundenduell gegen Alexander Bublik (Kasachstan) ein. In seiner Wahlheimat hofft Zverev (25), an die Form der Sandplatzsaison 2022 anzuknüpfen, die im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal mit einer schweren Knöchelverletzung endete.

Nach seinem Comeback ist Zverev noch nicht wieder in Schwung gekommen, zuletzt schied er in Miami in seinem Auftaktmatch aus. Topgesetzt in Monte Carlo ist der 22-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien), Titelverteidiger ist der Grieche Stefanos Tsitsipas. Nadal (Spanien) fehlt nach seiner Hüftverletzung weiterhin.