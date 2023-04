BVB: Viererpack! Sturmjuwel lässt U19 von Titelverteidigung träumen

Dortmunds nächster Reus! So gut ist BVB-Juwel Julian Rijkhoff

Überragender Mann in Berlin war Julian Rijkhoff. Das niederländische Sturmjuwel erzielte alle vier Tore der Dortmunder.

Bereits in der Anfangsphase stellte der 18-Jährige die Dortmunder Weichen auf Sieg. In der 10. Minute wurde er von Samuel Bamba in Szene gesetzt und blieb vor dem Tor eiskalt.