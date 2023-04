FC Bayern: Auftritt von Manuel Neuer mit Freundin - und Politik-Prominenz

Wachablösung im DFB-Tor durch ter Stegen? "Hängt alles an Manuel Neuer!"

Manuel Neuer verbringt die Ostertage unter anderem in einer Sporthalle. Selbst im Einsatz ist er zwar nicht, hat aber dennoch Grund zur Freude - und befindet sich in guter Gesellschaft.

Am Ostersonntag tauchte der 37-Jährige bei einem Spiel des HC Erlangen in der Handball-Bundesliga auf. An seiner Seite Freundin Anika Bissel.