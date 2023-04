FC Bayern: Statt teurem Kane-Transfer! Wird Talent Ranos der Lewandowski-Erbe?

28. März 2023 - Armenien vs. Zypern. Es bricht die 59. Spielminute an. Die Armenier führen einen Eckball von links kurz aus. Der 19-jährige Grant-Leon Ranos ist sich seiner Sache sicher: Er setzt den Ball aus 25 Metern halblinker Position ins lange Eck.

Als das Leder im Netz einschlägt, ist der Jung-Nationalspieler nicht mehr zu halten. Ranos setzt zum Sprung an und ballt die Faust in den Nachthimmel. Gelöst von der Jubel-Traube klopft sich das Sturmtalent zweimal auf das armenische Wappen.

„Erstes Spiel, erste Tore! Was für ein Gefühl“, zeigte sich der 19-Jährige nach seinem Nationalmannschaftsdebüt samt Doppelpack auf Instagram überwältigt. Die Brust könnte bei der Bayern-Nachwuchshoffnung kaum breiter sein, in seinem Auftreten ähnelt Ranos bereits der Bayern-Legende Robert Lewandowski.

Wechsel vom BVB zu den Bayern

An den Bayern-Campus wechselte der damals 15-Jährige noch unter dem Namen Mamedova, ehe sich Bayerns Zukunftsversprechen für den Nachnamen Ranos entschied. Pikant ist Ranos‘ vorheriger Klub, für den der armenische Jung-Nationalspieler in der Saison 2017/18 auflief: Bayern-Erzrivale Borussia Dortmund.

Sicherlich ein Grund für den polarisierenden Ranos-Wechsel vom BVB nach München - der frisch eröffnete Bayern-Campus im Norden der bayerischen Landeshauptstadt. Der Armenier zählt wohl zu den Bewohnern, die es am längsten an der Nachwuchs-Akademie des deutschen Rekordmeisters gehalten hat.

Mit dem Sprung zu den Amateuren stünde für Ranos eigentlich der Campus-Auszug an, von dem bleibt der 19-Jährige wegen einer Ausbildung am Internationalen Fußball Institut aber vorerst verschont.

Ranos überzeugte Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann

Der Sprung aus der Nachwuchsabteilung in den Herrenbereich verlieh in der Vergangenheit der ein oder anderen vielversprechenden Fußball-Karriere einen Knick. Nicht so bei Ranos, der es in seiner Debüt-Saison in der Regionalliga Süd auf 24 Torbeteiligungen in 27 Spielen bringt.