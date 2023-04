Darts: Nächster Eklat von Price! Ex-Weltmeister bricht Interview ab

Vor seinem Auftritt beim Darts Grand Prix in München ( LIVE bei SPORT1 im TV und Stream ) gegen Raymond van Barneveld am Sonntagabend sorgte der Waliser bei einem Interview mit dem Streaming-Anbieter DAZN für Aufsehen.

So bügelte er eine erste Frage mit den Worten „I don‘t want to talk about it“ (zu Deutsch: „Ich will nicht darüber reden“) ab.