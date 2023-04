Tennis: Jabeur holt Titel in Charleston mit Revanchesieg

Die Tunesierin Ons Jabeur hat beim Sandplatzturnier in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina ihren ersten Titel der Saison gewonnen.

In Charleston nahm sie auch Revanche an Bencic für die Finalniederlage im vergangenen Jahr. Jabeur reist nun weiter zum WTA-Turnier nach Stuttgart, wo sie hinter Iga Swiatek (Polen), Aryna Sabalenka und Caroline Garcia (Frankreich) an Position vier gesetzt ist. Auch Bencic gehört zum hochklassigen Teilnehmerinnenfeld.