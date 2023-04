WM-Ticket vor Augen: DHB-Frauen jubeln, tüfteln und träumen

Markus Gaugisch war ein glücklicher Bundestrainer. "Ich nehme viel Spaß aus diesem Spiel mit", sagte der Coach der deutschen Handballerinnen, die bereits nach ihrem Play-off-Hinspiel Grund zum Feiern hatten. Nach dem 39:13 (22:6) gegen Außenseiter Griechenland zweifeln schließlich selbst die größten Pessimisten nicht mehr an der WM-Teilnahme im Winter.

Das Rückspiel am Mittwoch (16.45 Uhr/Sport1) dürfte sich für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) wie der lockere "Oster-Spaziergang" in Hamm am Sonntag als ein besseres Trainingsspiel entpuppen. Unbedeutend, darauf legten Spielerinnen wie Trainer wert, wird die Reise ins griechische Chalkida aber nicht. Im Gegenteil.