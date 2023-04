Djokovic mischt wieder mit: "Mehr auf Sand trainiert"

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic möchte in diesem Jahr einen besseren Start in die Sandplatz erwischen.

Monte Carlo (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic möchte in diesem Jahr einen besseren Start in die Sandplatz erwischen, um sich den Traum vom dritten French-Open-Sieg im Juni und von 23. Grand-Slam-Titel zu erfüllen. Er sei "motiviert", sagte der 35-jährige Serbe vor dem Start des ATP-Turniers in Monte Carlo: "Für die Sandplatzsaison ist es kein Geheimnis, wo ich mein bestes Tennis spielen möchte - es ist Roland Garros."

Djokovic ist zurück auf der Tour, nachdem er im vergangenen Monat wegen seiner fehlenden Corona-Schutzimpfung nicht in die USA einreisen durfte und deswegen die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami verpasst hatte. Er habe in dieser Zeit "mehr auf Sand trainiert, was natürlich positiv ist, wenn man an die Sandplatzsaison denkt".