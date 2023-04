"Dann werden sich die Bosse stellen müssen" - Effenberg über FC Bayern vor City-Duell, BVB und Reus-Vertrag

Basler vs. Draxler: Kimmich-Provokation spaltet Dopa

Neben dem Wirbel um die Jubel-Geste von Joshua Kimmich beschäftigt Stefan Effenberg beim FC Bayern vor allem dessen anstehender CL-Knaller gegen Manchester City. Auch zum BVB und Marco Reus hat der SPORT1-Experte in seiner Kolumne eine klare Meinung.

Effenberg über Kimmich-Wirbel

Und Druck war ohnehin in der Partie. Dass die Stimmung nach dem Pokalspiel zuvor aufgeheizt ist, war ja klar. Dass die Emotionen dann mal überkochen, würde ich daher nicht überbewerten.

Was das Duell des FC Bayern nun gegen Manchester City in der Champions League angeht und die noch immer geführte Debatte zur Trainer-Trennung von Julian Nagelsmann: Gegen Pep Guardiola wirst du diese Chancen sicherlich nicht kriegen wie gegen Freiburg. Ich glaube, die Stabilität in der Abwehr und die Defensive wird die beiden Spiele entscheiden.