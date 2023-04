NBA: Pistons-Coach Casey tritt zurück - Rockets entlassen Trainer

Bereits vor dem Ende der Saison werden die ersten Trainerentlassungen bekannt gegeben - dabei verabschiedet sich ein nimmermüder Trainer, zumindest in Raten.

Die NBA hat das Ende der Regular Season erreicht. Am Rande des finalen Spieltags wurden erste Trainerentlassungen und Veränderungen im Coaching Staff bekannt.

Nach teils desaströsen Leistungen ihrer Teams gaben bereits am Sonntagabend zwei Trainer ihre Stelle als Hauptübungsleiter ab, weitere dürften folgen.

Der Headcoach der Detroit Pistons, Dwane Casey, kündigte selbst seinen Rücktritt an, er werde in das Front Office des Teams wechseln.

Casey beendet nach 44 Jahren seine Trainerkarriere. Über eine Assistentenrolle an der University of Kentucky, eine Stelle als Head Coach in der japanischen Liga und der ersten NBA-Anstellung als Mitglied des Trainerteams übernahm Casey 2005 seine erste Teamleitung bei den Minnesota Timberwolves.