Darts: Clemens in München früh ausgeschieden

WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist beim European-Tour-Turnier der Dartsprofis in München früh gescheitert. Der Saarländer unterlag in der Runde der besten 32 dem Australier Damon Heta mit 3:6. Zuvor waren am Ostersonntag bereits Lokalmatador Liam Maendl-Lawrance und Dragutin Horvat (Kassel) ausgeschieden. Martin Schindler (Strausberg) hat am späten Sonntagabend gegen den Waliser Jim Williams noch die Chance auf den Achtelfinaleinzug.