Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04, 2:0 (1:0)

Eine unglückliche Figur gegen das Team von Coach Pellegrino Matarazzo machte Alex Kral, der das Leder vor 30.150 Zuschauern zum 0:1 in die eigenen Maschen beförderte (22.). Ein Tor mehr für die Heimmannschaft machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Bei der TSG 1899 Hoffenheim kam zu Beginn der zweiten Hälfte Ozan Kabak für Kevin Vogt in die Partie. Pellegrino Matarazzo setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Sebastian Rudy und Tom Bischof auf den Platz (64.). In der 70. Minute verwandelte Ihlas Bebou einen Elfmeter zum 2:0 für die TSG. Gleich drei Wechsel nahm der FC Schalke 04 in der 71. Minute vor. Tom Krauß, Michael Frey und Tim Skarke verließen das Feld für Danny Latza, Simon Terodde und Keke Topp. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von Hoffenheim.