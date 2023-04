Pleite bei Hoffenheim trotz Fan-Invasion! Schalke stürzt wieder ans Tabellenende ab

Trotz riesiger Fan-Unterstützung geht der FC Schalke 04 bei der TSG Hoffenheim leer aus. Die Königsblauen sind nun wieder am Tabellenende angelangt.

Trotz der imposanten Fan-Unterstützung hat Schalke 04 beim „Heimspiel in Sinsheim“ die Rote Laterne in die Hand gedrückt bekommen.

Die Königsblauen unterlagen am 27. Spieltag der Bundesliga 0:2 (0:1) im Kellerduell bei der TSG Hoffenheim. Durch die zweite Niederlage in Folge fiel der Aufsteiger auf den letzten Tabellenplatz zurück.

Bülter: „Wir waren nicht zwingend genug“

Nun richten sich bei Schalke alle Blicke auf den Abstiegskracher am Freitag gegen den Vorletzten Hertha BSC. „Das wird brutal“, sagte Fährmann.

Ein Eigentor von Alex Kral (22.) und ein Treffer von Ihlas Bebou per Foulelfmeter (70.) sorgten für den Sieg der Hoffenheimer, die sich dank des dritten Dreiers in Folge weiter von den Abstiegsrängen entfernten.

Die TSG hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Schalker, die zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang haben, kassierten dagegen ihre erste Auswärtspleite in der Rückrunde.

Über 10.000 Fans unterstützen Schalke

Die stimmgewaltigen Gästefans sorgten für eine Atmosphäre wie in Gelsenkirchen. Von den 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Arena hielt es mehr als ein Drittel mit den Königsblauen. „Ich habe als Schalke-Trainer schon viel erlebt. Aber das ist die nächste Stufe“, sagte Thomas Reis kurz dem Anpfiff.

Auf der anderen Seite machte der seit zehn Jahren im Amt befindliche TSG-Sportchef Alexander Rosen vor Spielbeginn klar, dass er trotz der Gerüchte über seinen Abschied am Saisonende von einem Verbleib ausgeht.

S04 zweimal im Aluminium-Pech

Die Partie startete rasant. Schalke hätte bereits nach 35 Sekunden in Führung gehen, der Abschluss von Bülter streifte die Latte. Nur eine knappe Minute später vergab Christoph Baumgartner auf der Gegenseite eine ähnlich große Chance per Kopf.

Danach kehrte ein wenig Ruhe ein. Erst in der 20. Minute prüfte Finn Ole Becker den Schalker Torwart Fährmann. Zwei Minuten später war der Keeper machtlos. Der Tscheche Kral traf aus kurzer Distanz nach einer Hereingabe von Angelino ins eigene Tor.

Kurz darauf hatte Schalke erneut Aluminium-Pech. Maya Yoshida traf per Kopf den Pfosten (24.). Danach übernahm die TSG das Kommando. Die beste Möglichkeit in dieser Phase vergab Andrej Kramaric, der an Fährmann scheiterte (32.).