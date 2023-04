Irre Szenen nach Abpfiff! Bochum-Keeper Riemann legt sich mit Fan an - Handgemenge nach Beleidigungen

Riese Riemann! So brachte er Leipzig zum Verzweifeln

Besonders schlecht verlief der Abend für Bochums Torhüter Manuel Riemann, der in der 63. Minute auch noch unter einer Flanke hindurchgeflogen war, die Josha Vagnoman zum dritten Treffer der Schwaben verwertete.

Bochum-Keeper Riemann lässt sich von Fan provozieren

Vorausgegangen waren offenbar Beleidigungen von der Tribüne, die Riemann nicht auf sich sitzen lassen wollte, bevor er Kopf an Kopf mit dem Anhänger ging.

„Das war eine Person, glaube ich“, sagte Bochums Stürmer Philipp Hofmann bei DAZN : „Ich weiß aber selbst nicht, was vorgefallen ist, deswegen kann ich mich auch nicht dazu äußern.“

Der Stürmer habe nur „mitbekommen, dass da ein bisschen was los war“ und wischte den Vorfall beiseite: „Wir sind ein Team, wir kämpfen füreinander und da soll uns so was auch nicht stören.“