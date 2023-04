Schiedsrichter-Wahnsinn bei Liverpool-Duell mit dem FC Arsenal

Schiedsrichter-Wahnsinn in Liverpool!

Der FC Arsenal ist auf dem Weg zu seiner ersten englischen Meisterschaft seit 19 Jahren ins Straucheln geraten. Die Gunners kamen am Ostersonntag im Topspiel beim FC Liverpool n ach Zwei-Tore-Führung über ein 2:2 (2:1) nicht hinaus . Der Vorsprung des Tabellenführers der Premier League auf Bayern Münchens Champions-League-Gegner Manchester City beträgt damit sechs statt acht Punkte.

Für den eigentlichen Aufreger des Topspiels sorgte jedoch ein Schiedsrichter-Assistent. In der Halbzeitpause des Spiels beschwerte sich Liverpool-Linksverteidiger Andy Robertson offenbar bei Linienrichter Constantine Hatzidakis. Dessen spontane Reaktion, so ließen sich die Bilder deuten: Ein Ellenbogenschlag in die Richtung des Halses von Robertson.