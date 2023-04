Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg, 2:0 (1:0)

Für das erste Tor sorgte Nathan Ngoumou. In der 34. Minute traf der Spieler von Gladbach ins Schwarze. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Mannschaft von Daniel Farke, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Niko Kovac setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Kevin Paredes und Luca Waldschmidt auf den Platz (59.). Der Treffer von Marcus Thuram aus der 63. Minute bedeutete vor den 54.042 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten von Borussia Mönchengladbach. Mit Ngoumou und Lars Stindl nahm Daniel Farke in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Hannes Wolf und Jonas Hofmann. Als der Unparteiische Gerach (Landau) die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte die Borussia die drei Zähler unter Dach und Fach.