3. Liga: SC Verl – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 4:1 (2:0)

Michel Stöcker trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Joel Grodowski einen weiteren Treffer für Verl. Mit der Führung für das Team von Michel Kniat ging es in die Halbzeitpause. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Michel Kniat, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Nicolas Sessa und Nico Ochojski kamen für Jesse Tugbenyo und Stöcker ins Spiel (57.). Mit Grodowski und Tom Baack nahm Michel Kniat in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Eduard Probst und Patrick Kammerbauer. Thomas Kleine wollte Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Agyemang Diawusie und Jann George eingewechselt für Alexander Nollenberger und Tim Latteier neue Impulse setzen (75.). Der Treffer von George bedeutete nach 82 Minuten vor den 688 Zuschauern den Anschluss für die Gäste Kurz darauf traf Stijn Meijer in der Nachspielzeit für den SC Verl (90.). Kurz vor Schluss traf Mael Corboz für das Heimteam (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Verl am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth.