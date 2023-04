Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 LIVE im TV, Stream, Ticker

"Bekomme Gänsehaut": S04 will Hoffenheim kapern

Die Schalker müssen am Sonntagabend zum Auswärtsspiel nach Sinsheim. Können sich die Knappen nach drei sieglosen Spielen wieder freischwimmen?

Nach acht Spielen ohne Niederlage in Folge kassierten die Knappen am ersten April eine herbe Pleite gegen Leverkusen. Und doch ist man in Gelsenkirchen wieder mitten im Abstiegskampf angekommen - nach der Hinrunde einigermaßen unerwartet.