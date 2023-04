2. Liga: FC Hansa Rostock – Holstein Kiel, 2:3 (1:2)

Im Spiel von FC Hansa Rostock gegen Holstein Kiel gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Teams von Trainer Marcel Rapp. Die Störche wurden der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet.

Rick van Drongelen besorgte vor 24.300 Zuschauern das 1:0 für die Hansa. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Fabian Reese seine Chance und schoss das 1:1 (44.) für Kiel. In der Nachspielzeit schockte Philipp Sander Rostock, als er das Führungstor für Holstein Kiel erzielte (45.). Ein Tor auf Seiten der Störche machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 47. Minute erhöhte Lewis Holtby auf 3:1 für die Gäste. Lukas Hinterseer beförderte das Leder zum 2:3 von FC Hansa Rostock in die Maschen (53.). In der Schlussphase nahm Alois Schwartz noch einen Doppelwechsel vor. Für Nico Neidhart und Kevin Schumacher kamen Morris Schröter und Nils Fröling auf das Feld (80.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Kiel gegen die Hansa die volle Ausbeute ein.