2. Liga: SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 07, 2:1 (1:1)

Matthias Bader stellte die Weichen für Darmstadt auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 1:0 zur Stelle war. Florent Muslija sicherte Paderborn nach 44 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Kai Klefisch kam für Tobias Müller – startete der SC Paderborn 07 in Durchgang zwei. Der Treffer von Braydon Manu zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass der SV Darmstadt 98 im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (59.). Torsten Lieberknecht setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Mathias Honsak und Klaus Gjasula auf den Platz (69.). Lukas Kwasniok wollte den SCP zu einem Ruck bewegen und so sollten Sebastian Klaas und Dennis Srbeny eingewechselt für Raphael Obermair und Sirlord Conteh neue Impulse setzen (70.). Als Schiedsrichter Burda (Berlin) die Partie abpfiff, reklamierte Darmstadt schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.