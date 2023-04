2. Liga: SSV Jahn Regensburg – 1. FC Magdeburg, 2:2 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Baris Atik sein Team in der elften Minute. Der 1. FC Magdeburg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Silas Gnaka schlüpfte nach 52 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 10.011 Zuschauern ins eigene Netz traf. Mit einem Doppelwechsel wollte Magdeburg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Titz Kai Brünker und Connor Krempicki für Mo El Hankouri und Gnaka auf den Platz (61.). Gleich drei Wechsel nahm der SSV in der 69. Minute vor. Benedikt Gimber, Blendi Idrizi und Andreas Albers verließen das Feld für Charalambos Makridis, Christian Viet und Aygün Yildirim. Dass der 1. FC Magdeburg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Elfadli, der in der 81. Minute zur Stelle war. Kaan Caliskaner sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Rot für Daniel Heber von Magdeburg in der 91. Minute. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Regensburg und der 1. FC Magdeburg schließlich mit einem Remis.