2. Liga: SV Sandhausen – SpVgg Greuther Fürth, 0:2 (0:2)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 4.951 Zuschauern bereits flott zur Sache. Branimir Hrgota stellte die Führung der Gäste her (9.). Ragnar Ache versenkte die Kugel zum 2:0 für Fürth (26.). Wenig später kamen Joseph Ganda und Christian Kinsombi per Doppelwechsel für Kerim Calhanoglu und Chima Okoroji auf Seiten der Sandhäuser ins Match (31.). Tomas Oral vom Tabellenletzten nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Marcel Mehlem blieb in der Kabine, für ihn kam Merveille Papela. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Tomas Oral wollte Sandhausen zu einem Ruck bewegen und so sollten Bashkim Ajdini und Kemal Ademi eingewechselt für Dennis Diekmeier und Franck Evina neue Impulse setzen (57.). Mit Ache und Julian Green nahm Alexander Zorniger in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dickson Abiama und Lukas Petkov. Den Grundstein für den Sieg über den SV Sandhausen legte SpVgg Greuther Fürth bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.