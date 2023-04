2. Bundesliga: Darmstadt schlägt Paderborn - nur Remis für Düsseldorf in Bielefeld

Tabellenführer Darmstadt 98 setzt sich in einem engen Spitzenspiel gegen Paderborn durch. Fortuna Düsseldorf muss sich auswärts mit einem Remis begnügen. Siege fahren Kiel und Fürth ein.

Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga am 27. Spieltag ausgebaut.

Die Lilien gewannen 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn und führen mit 58 Punkten das Klassement souverän an. Zweiter ist fünf Zähler dahinter der Hamburger SV, der am Samstag 6:1 (2:0) gegen Hannover 96 gewonnen hatte.

Dagegen büßte der 1. FC Heidenheim auf Relegationsrang drei durch das 0:1 (0:1) am Samstagabend gegen den FC St. Pauli, der den zehnten Sieg in Folge feierte, wichtigen Boden ein. Der Kiezklub ist mit 47 Punkten bis auf vier Zähler an Heidenheim herangerückt.