Bronny James glänzt für Team USA

Bronny James macht beim Nike Hoop Summit auf sich aufmerksam. Der Sohn von LeBron James will sich für eine Profi-Karriere empfehlen.

Bei dem Show-Event in Portland/USA gelangen dem ältesten Sohn von Basketball-Legende LeBron James gegen „Team World“ elf Punkte, vier Assists sowie je ein Rebound, Steal und Block.

James im letzten Highschool-Jahr

Dem 1,91 Meter großen James liegen bereits einige Angebote hochdekorierter Universitäten vor, er hat sich jedoch bislang für keines entschieden. Der 18 Jahre alte Guard ist in seinem letzten Jahr an der Sierra Canyon Highschool in Los Angeles.