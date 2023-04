NBA: Die Playoff-Szenarien für die Clippers, Warriors, Lakers, Pelicans und Timberwolves

Nur noch ein Spieltag ist in der regulären Saison der NBA zu absolvieren. Dabei kommt es in der Western Conference zum spannenden Showdown im Kampf um die letzten Playoff-Plätze.

Kurz vor dem Beginn der Playoffs können einige NBA-Teams am letzten Spieltag der regulären Saison bereits ihren Killerinstinkt prüfen.

Denn während in der Eastern Conference schon alle Playoff-Plätze vergeben sind, kämpfen in der Western Conference noch vier Teams um den direkten Einzug in die Postseason.