Euro Hockey League: Düsseldorf verpasst Finale

Die deutschen Meisterinnen vom Düsseldorfer HC haben das Finale der Euro Hockey League knapp verpasst. Die Mannschaft von Nicolai Sussenburger und Mark Spieker unterlag am Sonntag im niederländischen Amstelveen beim Final8-Turnier mit 1:2 (1:1) dem HC Den Bosch. Am Montag trifft der Bundesligist nun im Spiel um Platz drei auf Sanse Complutense aus Spanien (9.15 Uhr).

Sara Strauss brachte die Düsseldorferinnen zunächst in Führung (25.), nur drei Minuten später traf Frederique Matla zum Ausgleich und erzielte in der 58. Minute schließlich den Siegtreffer für die Niederländerinnen. Am Freitag war Düsseldorf durch ein 3:1 im Penaltyschießen gegen den englischen Dauer-Champion Surbiton HC ins Halbfinale eingezogen.