NFL: Eskaliert der Zoff bei den New England Patriots?

Die New England Patriots sind seit dem Abgang von Tom Brady auf der Suche nach Erfolg. Sein eigentlicher Nachfolger könnte das Team nun verlassen, denn es kracht ordentlich.

Es rumort zurzeit mächtig bei den New England Patriots.

Nach dem Verpassen der Playoffs in der abgelaufenen Spielzeit plant der Klub derzeit den Angriff auf die Postseason. Einige Spieler wie JuJu Smith-Schuster wurden in der Free Agency bereits verpflichtet.

Wenige Wochen vor dem Draft bahnt sich jedoch eine überraschende Veränderung auf der Quarterback-Position an. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll das Team Mac Jones bei einigen Konkurrenten für einen Trade angeboten haben.

Es ist die neuste Eskalationstufe einer Fehde, die ihren Ursprung in der vergangenen Saison hatte. Dabei lassen sich Ähnlichkeiten zu den Problemen mit Jones-Vorgänger Tom Brady erkennen.

Patriots gehen ungewohnte Wege bei der Nachfolge von McDaniels

Belichick versuchte der Welt wieder einmal zu beweisen, dass einer seiner ungewöhnlichen Pläne aufgehen könnte. Dabei soll er laut NFL-Insider Ian Rapoport selbst „großen Einfluss“ in der Offensive gehabt haben, auch wenn im Fokus der Öffentlichkeit zumeist Judge und Patricia standen.

Jones bereits zu Saisonbeginn frustriert von Patriots-Coaches

Bereits in der Vorbereitung lief es jedoch alles andere als geplant. Bereits im Trainingslager gab es erste Gerüchte, dass es zwischen Jones und den Wide Receivern mächtig kriseln soll.

In den Vorbereitungsspielen zeigte der junge Quarterback dann mehrfach seinen Frust über nicht gelungene Spielzüge. „Ich glaube, mir liegt viel an diesem Spiel. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen zu leidenschaftlich“, beschwichtigte er und gelobte Besserung.

Wirklich besser wurde es nicht, denn die Probleme zwischen ihm und dem Trainerstab wurden von Woche zu Woche offensichtlicher. Darunter litt auch sein Spiel, denn seine Statistiken entwickelten sich im Vergleich zu seinem starken Rookie-Jahr allesamt in die falsche Richtung.

Im Dezember ließ er seinem Frust dann freien Lauf. Bei der 10:24-Niederlage gegen die Buffalo Bills brüllte er in Richtung seiner Trainer: „Werft den verf*****n Ball! Das verf***te schnelle Spiel ist sch****! F**k!“

Belichick sorgt für Quarterback-Kontroverse

Der Zwist war aber offenbar schon im Oktober weit fortgeschritten, denn es gab eine Kontroverse um den Platz als Starting Quarterback. Jones hatte sich am Knöchel verletzt, in seiner Abwesenheit führte Rookie Bailey Zappe das Team zu zwei Siegen in vier Partien.