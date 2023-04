Masters erneut unterbrochen - Koepka baut Führung aus

Anhaltende Wetterkapriolen haben beim US Masters in Augusta zum Abbruch der dritten Runde geführt.

Anhaltende Wetterkapriolen haben beim US Masters in Augusta zum Abbruch der dritten Runde geführt. Nach den Unterbrechungen am zweiten Tag musste das Major-Turnier erneut den starken Regenfällen Tribut zollen, am Sonntag soll es ab 14.30 Uhr deutscher Zeit (8.30 Uhr Ortszeit) weitergehen. Am Ostersonntag soll es laut Meteorologen keinen weiteren Regen geben.