RB zurück auf CL-Platz: Weiter „an den Ketten ziehen“

Kaum war RB Leipzig zurück auf einen Champions-League-Platz geklettert, mahnte Trainer Marco Rose zur Vorsicht. „Wir kommen aus einer Phase, die uns vor einer Woche noch darüber hat reden lassen, ob wir so weitermachen können und wie es überhaupt weitergehen soll“, sagte der RB-Coach nach dem mühsam erkämpften 1:0 (1:0) bei Hertha BSC am Samstag.

Zwei Spiele später wolle er "auf gar keinen Fall, dass wir diese Phase vergessen, in der es uns nicht so gut ging und aus der wir uns rausgearbeitet haben", betonte Rose. Nach dem 0:7 bei Manchester City in der Königsklasse und zwei Liga-Pleiten war RB mit einem dominanten Auftritt am Mittwoch gegen Borussia Dortmund (2:0) ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen.