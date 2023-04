2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC St. Pauli, 0:1 (0:1)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Marcel Hartel für den FC St. Pauli zur Führung (42.). Die Pausenführung der Elf von Coach Fabian Hürzeler fiel knapp aus. Mit einem Doppelwechsel holte Frank Schmidt Tim Siersleben und Denis Thomalla vom Feld und brachte Stefan Schimmer und Kevin Sessa ins Spiel (71.). Mit Oladapo Afolayan und Manolis Saliakas nahm Fabian Hürzeler in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Afeez Aremu und Luca-Milan Zander. Frank Schmidt wollte den 1. FC Heidenheim 1846 zu einem Ruck bewegen und so sollten Christian Kühlwetter und Dzenis Burnic eingewechselt für Florian Pick und Jan Schöppner neue Impulse setzen (87.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte St. Pauli der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.