10. Sieg in Folge! St. Pauli setzt Erfolgslauf auch in Heidenheim fort

Der FC St. Pauli hat seine unheimliche Erfolgsserie in der Rückrunde auch beim 1. FC Heidenheim fortgesetzt und seinen 10. Sieg in Folge eingefahren. Damit stellte die Truppe von Fabian Hürzeler den Rekord des Karlsruher SC aus der Spielzeit 1986/87 ein.

„Es war kein schönes Fußballspiel, viele einfache Fehler. Wir gehen aus dem Nichts in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir es uns verdient, haben es sehr gut wegverteidigt“, sagte Hürzeler bei SPORT1 .

Matchwinner in Heidenheim war Marcel Hartel, der den Ball in der 42. Minute aus 15 Metern halblinker Position in den linken Winkel schweißte – Traumtor. Für die Hausherren war es die erste Heimpleite in dieser Saison.