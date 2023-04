Ricardo Pepi über den FC Augsburg: “Ich will nicht zurück“

Schadenfreude? US-Spieler feiert WM-Aus in Oranje-Trikot

Augsburgs Transfer-Flop will nach seiner Leihe nicht nach Deutschland zurückkehren - und überrascht damit die Vereinsverantwortlichen.

Einst war er der teuerste Transfer in der Geschichte des FC Augsburg - nun geht er als Transfer-Flop in die Vereinsgeschichte ein. Ricardo Pepi und der FCA ist eine gescheiterte Transferbeziehung , wie sie für die Fuggerstädter äußerst ungewöhnlich ist.

Im Winter 2022 kam der US-Amerikaner für über 16 Millionen Euro nach Augsburg, und wurde im darauffolgenden Sommer auf direktem Weg nach Groningen in die Eredivisie verliehen. Die ernüchternde Bilanz: 15 Bundesligaspiele, ein Pokalspiel, kein Tor und keinen Assist.

Wie das niederländische Fußballmagazin Voetbal International am Samstagabend erfahren hat, will Pepi auf eigenen Wunsch auch nicht nach Augsburg zurückkehren und sein Glück in Groningen oder einer anderen europäische Liga suchen.