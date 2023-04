Bundesliga: Hertha BSC – RB Leipzig, 0:1 (0:1)

In der 39. Minute brachte Amadou Haidara den Ball im Netz von Hertha BSC unter. RB Leipzig führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Die Hertha stellte in der 62. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jessic Ngankam, Marco Richter und Suat Serdar für Kevin-Prince Boateng, Jonjoe Kenny und Tolga Cigerci auf den Platz. Wenig später kamen André Silva und Daniel Olmo Carvajal per Doppelwechsel für Timo Werner und Emil Forsberg auf Seiten von RB ins Match (63.). Sandro Schwarz wollte Hertha BSC zu einem Ruck bewegen und so sollten Stevan Jovetic und Florian Niederlechner eingewechselt für Filip Uremovic und Wilfried Kanga neue Impulse setzen (74.). Schlussendlich pfiff Referee Aytekin (Oberasbach) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Leipzig brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.