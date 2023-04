Bundesliga: Dank kuriosem Siegtor - RB Leipzig schlägt harmlosen Lieblingsgegner Hertha BSC

RB Leipzig ist nach dem Pokal-Triumph auch in der Bundesliga zurück in der Spur. Bei Hertha BSC behalten die Sachsen ihre weiße Weste.

Lange bewegte sich das Topspiel des 27. Spieltags auf einem sehr überschaubaren Niveau. Symptomatisch dazu passte der kuriose Führungstreffer von Amadou Haidara, der die Kugel im Getümmel nach einem Eckball über die Linie drückte (40.). Foul, Handspiel, Abseits – alles wurde in dieser unübersichtlichen Aktion gecheckt und überstand die VAR-Überprüfung.

„Für mich war es ein korrektes Tor. Mo (Mohamed Simakan; Anm. d. Red. ) springt vor dem Torhüter (Oliver Christensen; Anm. d. Red. ) hoch. Er behindert ihn nicht. Er ist einfach größer und springt dann noch hoch“, erklärte Rose im Sky -Interview. Auch Kevin-Prince Boateng gab zu: „Für mich ist es auch kein Foul. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass wir so ein Gegentor kriegen.“

Im zweiten Durchgang kontrollierte Leipzig das Geschehen und ließ den Hauptstadtklub offensiv nicht zur Entfaltung kommen. Die einzige echte Hertha-Chance von Suat Serdar vereitelte RB-Torhüter Janis Blaswich (81.). So gewannen die Sachsen beim siebten Gastspiel in Berlin zum siebten Mal.

Rose warnte nach BVB-Gala

Den „Rückenwind“ aus dem Triumph gegen Dortmund wollte RB-Trainer Marco Rose in den Liga-Alltag mitnehmen, hatte zugleich jedoch davor gewarnt, dass es bei den Berlinern „eine komplett andere Partie“ werden würde.

Hertha vorne ohne Durchschlagskraft

Nach wenigen Minuten nahmen die Gäste das Spiel im Olympiastadion in die Hand, die ersten Versuche von Timo Werner (4.) und Forsberg (5.) waren jedoch zu harmlos. RB drängte die Berliner tief in deren Hälfte, blieb jedoch immer wieder in den Reihen der Gastgeber hängen. Von Hertha kam offensiv zunächst wenig, auch die Standards konnte der Hauptstadtklub nicht nutzen.