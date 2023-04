Volleyball Bundesliga Frauen: Dresden gewinnt Playoff-Krimi gegen Wiesbaden

Zum Auftakt der Playoffs in der Volleyball-Bundesliga der Frauen liefern sich der VC Wiesbaden und der Dresdner SC einen harten Fight. Am Ende jubeln die Gäste dennoch über einen klaren Sieg.

Sie siegten in einem spannenden Spiel mit dem VC Wiesbaden mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) und gingen in der Best-of-3-Serie mit 1:0 in Führung.

Am kommenden Samstag steht dann das zweite Spiel der Serie an. Wiesbaden braucht ein Sieg, um weiterhin vom Playoff-Halbfinale träumen zu kommen. „Wir werden alles tun und uns den A**** aufreißen in Dresden“, schickte Großer eine Kampfansage an den DSC.